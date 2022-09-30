"إنها إرادة الله".. رونالدينيو يكشف عن أسوأ ذكرياته مع باريس سان جيرمان

كشف نجم المنتخب البرازيلي السابق، رونالدينيو، عن أسوأ ذكرياته مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وقال رونالدينيو في تصريحات عبر شبكة "كاريه" الفرنسية: "أسوأ ذكرياتي مع بي إس جي، أنني لم أبق فترة أطول مع الفريق".

وأضاف: "إذا كان قوام الفريق مختلفا أو عملت مع مدربين آخرين أو بظروف أخرى، لكنت فضلت البقاء لفترة أطول مع بي إس جي".

واستدرك البرازيلي في ختام تصريحاته بهذا الشأن: "لكنها إرادة الله، لقد انتهى بي المطاف بالانتقال إلى ناد آخر رائع، حيث عشت معه لحظات سعيدة".

ودافع الساحر البرازيلي عن ألوان النادي الباريسي لموسمين خلال الفترة من 2001 إلى 2003 قبل أن ينتقل إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني.

وسجل رونالدينيو 25 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة، خلال 77 مباراة بقميص باريس سان جيرمان، لكنه لم يتوج بأي لقب مع النادي الفرنسي.

المصدر: وسائل إعلام