" أزمة ركلة الجزاء".. نيمار يشكو من غطرسة مبابي

أكدت صحيفة "ليكيب" في تقرير لها، أن العلاقة بين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ثنائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، متوترة للغاية.

وذكرت "ليكيب" أن نيمار يشكو مؤخرا من غطرسة مبابي، وفوجئ بتعاظم نفوذ زميله الفرنسي بعد تجديد عقده مع النادي الباريسي حتى 2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة بين نيمار ومبابي كانت طبيعية في فترة الإعداد، لكنها توترت بعد مباراة مونبلييه نتيجة تسابق الثنائي على تسديد ركلة جزاء ثانية بعدما أهدر كيليان ركلة أولى.

وكشفت "ليكيب" أن الإسباني سيرخيو راموس تحدث مع نيمار عقب المباراة لتهدئة الأمور، إلا أنها توترت في المران خلال اليوم التالي، مما استدعى تدخل راموس مع البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق لاحتواء الموقف.

ولفتت إلى أن مبابي شكا من أنانية نيمار بعد مباراة يوفنتوس بدوري الأبطال، وتدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هذه المرة حتى لا يعرقل هذا الخلاف مسيرة النادي هذا الموسم.

واستندت صحيفة "ليكيب" في تقريرها إلى تصريح مبابي قبل مواجهة يوفنتوس أن علاقته بنيمار متقلبة، بينما رفض النجم البرازيلي، التعليق على الأمر بعد المباراة الودية بين البرازيل وغانا قبل أيام قليلة.

وكان المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، لويس كامبوس، قد اعترف بارتكاب خطأ في الماضي بالتعاقد مع لاعبين في نفس المركز، وعدم رضاه عن فترة الانتقالات.

المصدر: وسائل إعلام