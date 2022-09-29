حكم يوقف مباراة بسبب هتافات الجماهير ضد المثليين

أوقف حكم مواجهة منتخبي كولومبيا والمكسيك المباراة في الدقائق الأخيرة، بسبب موقف الجماهير المكسيكية من المثليين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم.

وخطفت الحادثة الأضواء من "ريمونتادا" المنتخب الكولومبي الذي نجح في قلب تأخره أمام نظيره المكسيكي بهدفين إلى فوز مثير 3-2، في المباراة التي أقيمت فجر الأربعاء، على ملعب ليفي في سانتا كلارا الواقعة بمدينة كاليفورنيا الأمريكية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مشجعي المنتخب المكسيكي، أطلقوا صيحات الاستهجان ضد المثليين عند الدقيقة 82 من المباراة، واستمر ذلك لبضع دقائق.

وعلى إثر ذلك أوقف الحكم المباراة مؤقتا، مستندا إلى البروتوكول المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مثل هذه الأحداث.

وظهرت على شاشات ملعب "ليفي" رسالة للجماهير، توضح سبب توقف المباراة، مع التأكيد على طرد من قام بهذه الهتافات، حيث قام بقراءتها المذيع الداخلي للملعب.

وكان مضمون الرسالة: "بسبب الصيحات التي سمعت للتو، تم إيقاف المباراة مؤقتا، وسيتم طرد الأشخاص الذين تم تحديدهم وهم يشاركون في إطلاق "صرخات التمييز" من الاستاد".

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وبعد ذلك، تم استكمال المباراة بشكل طبيعي، لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أنه كان بإمكان الحكم إيقافها في حال تكررت الصيحات مرة أخرى.

ولم تتأهل كولومبيا إلى نهائيات مونديال قطر 2022، بحلولها في المركز السادس في تصفيات أمريكا اللاتينية برصيد 23 نقطة.

أما المكسيك فتشارك في المونديال للمرة السابعة عشرة في تاريخها، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والسعودية.

المصدر: "وكالات"