بالفيديو.. جماهير مارسيليا الفرنسي تنزع علم دعم المثليين من المدرجات

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مشجعي مارسيليا الفرنسي بنزع لافتة للمثليين جنسيا، خلال المباراة أمام توتنهام هوتسبير، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتسبب تصرف جماهير مارسيليا في غضب نظرائهم في توتنهام، الداعم للمثليين، لتندلع بعدها أعمال شغب وفوضى على المدرجات بين أنصار الفريقين.

ووفقا لصحيفة "صن" فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على خمسة من مشجعي الفريق الفرنسي، بينما تعرض أحد عناصرها لإصابة طفيفة، خلال محاولتها فض العراك.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة قولها، إن الموقوفين الخمسة أطلقوا الألعاب النارية بشكل مباشر على عناصرها، كما تم اتهامهم بحيازة السلاح الأبيض والمخدرات.

وأوضحت الشرطة البريطانية في بيان لها: "كان هناك اضطراب خطير في نهاية المباراة، وتم نشر ضباط إضافيين لاستعادة النظام والحفاظ عليه".

Marseille removing the LGBT flag away at Tottenham last night. pic.twitter.com/rdLvYivUzq — Casual Ultra (@thecasualultra) September 8, 2022

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وذكرت شبكة RMC Sports الفرنسية، أن تصرف جماهير مارسيليا أثار غضب عدد من الجمعيات المؤيدة للمثليين.

وأكدت الشبكة أن تمزيق هذه اللافتة لم يكن أول تصرف مناهض للمثليين من قبل مشجعي مارسيليا.

وادعت إحدى الجمعيات المؤيدة لهذه الفئة، أن نادي مارسيليا حاله مثل حال بعض أندية الدوري الفرنسي، يستفيد من "إفلاتهم من العقاب" ليكرروا هذه التصرفات.

ووفق الشبكة الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فتح تحقيقا مباشرا في الأحداث، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة الانضباط التابعة لـ"يويفا" من أجل البت في هذا الأمر بسرعة.

ومن المحتمل أن يواجه مارسيليا عقوبات مغلظة، خاصة أنه تعرض لعقوبة بحرمان جماهيره من مباراة واحدة، خلال منافسات الموسم الماضي 2021-2022 من دوري المؤتمر الأوروبي.

المصدر: "وكالات"