بعد الهزيمة.. مدافع صربيا يسخر من هالاند (صورة)

استغل المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش، فوز منتخب بلاده على مضيفه النرويجي في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، ليسخر من نجمه إيرلينغ هالاند.

وتعرض المنتخب النرويجي للهزيمة بهدفين من دون رد، في عقر داره وبوجود هالاند، ليفشل في خطف بطاقة التأهل للمستوى الأول (A) باحتلاله وصافة المجموعة الرابعة ضمن المستوى الثاني (B4) في الدوري.

ونشر ميتروفيتش صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" في خاصية "القصص" تباهى فيها بنجاحه في رقابة هالاند.

ويظهر هالاند في الصورة الساخرة وكأنه من بين الأشياء التي قد تجدها في "جيب سروال" ميتروفيتش بعد المباراة، في إشارة لتمكن مدافع صربيا من إيقاف هالاند "وضعه في جيبه".

twitter/_Alvarovic

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هالاند فشل لأول مرة في تسجيل أو صناعة أي هدف خلال مباراة مع فريقه مانشستر سيتي أو منتخب النرويج منذ بداية مشواره في الموسم 2022-2023.

وأحرز إرلينغ هالاند (22 عاما) منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، 14 هدفا خلال 10 مباريات، إضافة إلى تمريرة حاسمة، في البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، سجل النجم النرويج هدف بلاده الوحيد في شباك سلوفينيا (1-2) في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: وسائل إعلام