رونالدو أمام تحد كبير.. مواجهة على "صفيح ساخن" بين البرتغال وإسبانيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الثلاثاء صوب الملعب البلدي براغا الذي يحتضن مباراة القمة بين منتخب البرتغال وضيفه الإسباني، ضمن الجولة الأخيرة من دوري أمم أوروبا.

ومن المفترض أن يطلق حكم الساحة الدولي الإيطالي، دانييلي أورساتو (46 عاما)، صفارة بداية المباراة، في تمام الساعة (18:45) بتوقيتش غرينتش.

وسيقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منتخب بلاده في هذه المباراة الهامة، ضد "الماتادور" الإسباني بقيادة زميله السابق في فريق ريال مدريد المهاجم ألفارو موراتا.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "لا فوريا روخا":

Back to business 💼 𝟙𝟙 no relvado, 𝟙𝟙 Milhões a apoiar! 🇵🇹 #VesteABandeira



𝟙𝟙 at the pitch, 𝟙𝟙 Million supporting! 🇵🇹 #WearTheFlagpic.twitter.com/tytwadoVnY — Portugal (@selecaoportugal) September 27, 2022

بينما وضع المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "برازيليي أوروبا":

🚨 OFICIAL | ¡¡YA TENEMOS EL ONCE PARA

𝐋𝐀 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 DE HOY!!



👥 Esta es la alineación de @LUISENRIQUE21 para el partidazo de esta noche ante @selecaoportugal.



💪🏼 ¡¡Necesitamos GANAR para estar en la #FinalFour!!#VamosEspaña | #NationsLeaguepic.twitter.com/Lb7up4ytIo — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 27, 2022

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ويحتاج منتخب البرتغال للفوز أو التعادل في هذه المباراة لكي يحسم صدارة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول (A2) ويخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري الأمم، بينما لا بديل عن الفوز لمنتخب إسبانيا "لا فوريا روخا" لكي ينتزع الصدارة.

المصدر: RT