"بطل الكوارث".. ماغواير يعتذر عن أخطائه القاتلة أمام ألمانيا

اعتذر مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير، عن الأخطاء التي ارتكبها خلال مباراة منتخب بلاده أمام مضيفه الألماني (3-3) أمس الاثنين، ضمن دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وارتكب ماغواير خطأ قاتلا بتسببه بركلة جزاء بعد أن أهدى الكرة للألماني جمال موسيالا، ومن ثم عرقله داخل منطقة جزاء منتخب "الأسود الثلاثة".

كما أضاع ماغواير كرة على مشارف منطقة جزاء "المانشافت" تحولت إلى هجمة مرتدة، وأسفرت عن هدف في مرمى إنجلترا سجله كاي هافيرتز.

وكتب ماغواير، "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أعتذر.. الأخطاء جزء من اللعبة.. لقد أعادنا الفتيان إلى المباراة بقتال رائع وروح كبيرة".

وأتم: "نركز على الإيجابيات ونتطلع إلى قطر (كأس العالم).. إن الأوقات العصيبة ستجعلنا أقوى".

ويتعرض هاري ماغواير (29 عاما) لكثير من الانتقادات والسخرية في الفترة الأخيرة بسبب كثرة الأخطاء التي يرتكبها، ما جعل الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، يتركه على جالسا على دكة الاحتياط.

يذ كر أن منتخب إنجلترا هبط إلى المستوى الثاني لدوري أمم أوروبا لكرة القدم، بعد أن احتل المركز الرابع الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول (A3)، برصيد ثلاث نقاط فقط.

بينما تربع منتخب إيطاليا على عرش صدارة هذه المجموعة، وبلغ الدور قبل النهائي للدوري القاري، وتلاه المنتخب الهنغاري بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، ومن ثم منتخب ألمانيا في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.

المصدر: وكالات