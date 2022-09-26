إيطاليا تنهي مغامرات هنغاريا وتبلغ نصف نهائي الدوري القاري

بلغ منتخب إيطاليا الدور نصف النهائي من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوزه على مضيفه الهنغاري (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات.

ووقع على هدفي "الأتزوري" الإيطالي كل من المهاجم جياكومو راسبادوري والمدافع فيديريكو ديماركو في الدقيقتين (27، 52) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب "بوشكاش أرينا - Puskas Arena stadium" في العاصمة بودابست.

أما المباراة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول (A3)، بين منتخبي إنجلترا وألمانيا فقد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

وتربع منتخب إيطاليا على عرش صدارة المجموعة، وبلغ الدور قبل النهائي للدوري القاري، فيما اكتفى المنتخب الهنغاري بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتلاهما منتخب ألمانيا في المرتبة الثالثة برصيد 7 نقاط.

في حين احتل منتخب إنجلترا المركز الرابع الأخير، وهبط إلى المستوى الثاني لدوري أمم أوروبا.

المصدر: وكالات