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الأردن يفوز بالبطولة الرباعية الدولية (فيديو)

الرياضة

الأردن يفوز بالبطولة الرباعية الدولية (فيديو)
twitter/JordanFA
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توج المنتخب الأردني بكأس البطولة الرباعية الدولية بكرة القدم على حساب نظيره العماني بفوزه عليه (1-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين في العاصمة عمان.

ويدين منتخب "نشامى" الأردن بالفضل الأكبر في انتصاره للاعبه إحسان حداد الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ركلة جزاء عند الدقيقة 65 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد عمان الدولي.

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بينما احتل المنتخب العراقي المركز الثالث على حساب نظيره السوري عقب فوزه بالنتيجة ذاتها، بهدف وحيد أيضا، في المباراة التي جرت بينهما في وقت سابق من اليوم الاثنين، التي أقيمت على استاد عمان الدولي أيضا.

المصدر: RT 

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