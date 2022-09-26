العراق يهزم سوريا في بطولة الأردن (فيديو)

فاز المنتخب العراقي على نظيره السوري (1-0) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن بطولة الأردن الرباعية الودية بكرة القدم.

ويدين منتخب العراق بالفضل في انتصاره لمهاجمه أيمن الحسين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على استاد عمان الدولي.

هدف فوز العراق على سوريا 1-0 || العراق يفوز بالمركز الثالث في البطولة الرباعية الودية 🔥🔥 pic.twitter.com/GCHX0mld5J — Kora.z.r_sports (@koora_z) September 26, 2022

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واحتل العراق بذلك المركز الثالث في هذه البطولة الرباعية الودية، بينما اكتفى منتخب سوريا بالمركز الرابع الأخير.

يذكر أن العراق خسر في مباراته الأولى أمام نظيره العماني بركلات الترجيح (4-5)، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما.

بينما خسر منتخب سوريا أمام نظيره الأردني، مستضيف البطولة، بهدفين من دون رد.

وانحصرت المنافسة على المركز الأول بين منتخبي الأردن وعمان، اللذين سيلتقيان في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، في تمام الساعة (18:00) بتوقيت غرينتش، على استاد عمان الدولي.

المصدر: RT