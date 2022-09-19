الإصابة تبعد فيراتي عن منتخب إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تعرض نجم باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي لإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليون أمس الأحد في الدوري الفرنسي، ستبعده عن منتخب بلاده إيطاليا المدعو لخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية.

وتستضيف إيطاليا، الغائبة الكبرى عن مونديال "قطر 2022"، إنجلترا يوم الجمعة المقبل قبل أن تحل ضيفة على المجر في 26 سبتمبر الجاري.

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وتعرض فيراتي للإصابة منتصف الشوط الثاني من المباراة ضد ليون لدى كرة مشتركة مع المهاجم موسى ديمبيلي، فخرج وهو يعرج واستبدله مدربه كريستوف غالتييه بنوردي موكييلي.

وأصدر سان جيرمان بيانا رسميا أكد فيه "إصابة فيراتي برضوض في ربلة الساق اليسرى. سيخضع للعناية في مقر تدريبات النادي" مشيرا إلى أن الجهاز الطبي لسان جيرمان "يعمل بالتعاون مع الجهاز الطبي للمنتخب الإيطالي".

وكان فيراتي توجه بعد خوضه لقاء ليون إلى إيطاليا للانضمام إلى المنتخب والكشف عن مدى خطورة إصابته لدى الجهاز الطبي لـ"الأتزوري"، فقرر الأخير بأنه ليس متاحا أمام المدرب روبرتو مانشيني لخوض مباراتي إنجلترا والمجر.

المصدر: وكالات