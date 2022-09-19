دوري الأمم الأوروبية.. لوريس وهرنانديز ينضمان إلى قائمة الغائبين عن فرنسا

انضم الحارس هوغو لوريس، والمدافع ثيو هرنانديز إلى قائمة الغائبين عن مباراتي منتخب فرنسا أمام النمسا والدنمارك، ضمن منافسات مسابقة دوري الأمم الأوروبية، جراء تعرضهما للإصابة.

ووفقا لاتحاد كرة القدم الفرنسي، يعاني لوريس من إصابة في فخذه الأيمن شُخّصت صباح اليوم الاثنين في مقر التجمع في "كليرفونتين"، بينما أصيب هرنانديز بتمزق في المقرب الأيمن، لينضما إلى قائمة كبيرة من اللاعبين المصابين.

واستدعى مدرب أبطال العالم 2018، ديدييه ديشان، حارس عرين نانت، ألبان لافون، والظهير لوكا دينيي للحلول بدلا من حارس توتنهام الإنجليزي ومدافع ميلان الإيطالي.

وتلاحق لعنة الإصابات لاعبي ديشان الذي يعاني من عدة غيابات لكوادر مهمة، إذ إلى جانب بول بوغبا الذي يتعافى بعد عملية جراحية في ركبته اليمنى، يفتقد المدرب إلى جهود كل من بريسنيل كيمبيمبي، لوكاس هرنانديز، نغولو كانتي، كينغسلي كومان وكريم بنزيما.

كما أضيف أخيرا إلى هذه القائمة أدريان رابيو الذي ما زال يتعافى من إصابة عضلية، ما أجبر ديشان على استدعاء مكانه بوباكر كامارا، ليصاب الأخير بدوره الجمعة ويحل بدلا منه جوردان فيريتو.

ويستقبل المنتخب الفرنسي نظيره النمساوي الخميس المقبل، قبل أن يحل ضيفا على الدنمارك الأحد ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويتذيل منتخب "الديوك" قاع الترتيب مع نقطتين فقط من تعادلين وهزيمتين، فيما تتصدر الدنمارك مع 9 نقاط أمام كرواتيا (7 نقاط) والنمسا (4).

المصدر: أ ف ب