مواجهة "صينية أمريكية" .. إصابة المقاتل الصيني سون بجرح عميق (فيديو)

تفوق المقاتل الأمريكي كوري ساندهاغن على منافسه الصيني الصيني سون يادون في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، بأمريكا، ضمن بطولة " UFC Fight Night" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتعرض المقاتل الصيني الملقب بـ" قرد الكونغ فو" لجرح عميق "قطع" في الحاجب الأيمن، ما أدى إلى تدخل الطبيب ومنعه من خوض الجولة الرابعة من النزال، ليعلن الحكم فوز المقاتل الأمريكي الملقب بـ"المنوم"، والذي كان يمتلك الأفضلية، بالضربة الفنية القاضية.

The elbow that would end up winning Cory Sandhagen the fight.#UFCVegas60pic.twitter.com/upelUihLt1 — MMA mania (@mmamania) September 18, 2022

Doctor inspects Song Yadong's eye and stops the #UFCVegas60 main event. pic.twitter.com/CZP63GcEqs — ESPN MMA (@espnmma) September 18, 2022

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وحقق كوري ساندهاغن (30 عاما) انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما مني سون يادون (24 عاما) بالهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 19 انتصارا، وانتهى نزال من دون نتيجة.

المصدر: وكالات