 
مباشر

مواجهة "صينية أمريكية" .. إصابة المقاتل الصيني سون بجرح عميق (فيديو)

الرياضة

مواجهة
AFP Douglas P. DeFelice
الصورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttpa

تفوق المقاتل الأمريكي كوري ساندهاغن على منافسه الصيني الصيني سون يادون في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، بأمريكا، ضمن بطولة " UFC Fight Night" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتعرض المقاتل الصيني الملقب بـ" قرد الكونغ فو" لجرح عميق "قطع" في الحاجب الأيمن، ما أدى إلى تدخل الطبيب ومنعه من خوض الجولة الرابعة من النزال، ليعلن الحكم فوز المقاتل الأمريكي الملقب بـ"المنوم"، والذي كان يمتلك الأفضلية، بالضربة الفنية القاضية.

إقرأ المزيد
"الشرطي الآلي" يكتسح المقاتل النيجيري نجوكواني.. فيديو
إقرأ المزيد
البطل الأصهب
البطل الأصهب "كانيلو" يحطم أسطورة "GGG".. (فيديو)

وحقق كوري ساندهاغن (30 عاما) انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما مني سون يادون (24 عاما) بالهزيمة السابعة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 19 انتصارا، وانتهى نزال من دون نتيجة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فليفكر الغرب في مصالحه وليفعل ما يريد".. أبرز تصريحات بوتين في مؤتمره الصحفي في سمرقند