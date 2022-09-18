"الشرطي الآلي" يكتسح المقاتل النيجيري نجوكواني.. فيديو

ألحق البرازيلي غريغوري رودريغيز هزيمة ساحقة بالنيجيري تشيدي نجوكواني في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، بأمريكا، ضمن بطولة " UFC Fight Night" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وعاني المقاتل البرازيلي الملقب بـ" روبوكوب أو الشرطي الآلي" الأمرين في بداية الجولة الأولى وأصيب بجرح قوي بين العينين، ولكنه تمكن من استعادة توازنه في نهايتها، ومن ثم انقض على المقاتل النيجيري الملقب بـ"Chidi Bang Bang" في الجولة الثانية، عندما أسقطه على أرض الحلبة وانهال عليه بوابل من اللكمات قبل أن يتدخل الحكم ويوقف النزال، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا.

Chidi Njokuani opens a nasty gash on Gregory Rodrigues' mouth with a flush knee #UFCVegas60 <pic.twitter.com/O0I2X5T3Tn — Shakiel Mahjouri (@Shak_Fu) September 18, 2022

WATCH: Gregory Rodrigues nearly KOs Chidi Njokuani after absorbing a TON of punishment #UFCVegas60pic.twitter.com/Wu3gVBhJxN — Shakiel Mahjouri (@Shak_Fu) September 18, 2022

WATCH: Gregory Rodrigues TKOs Chidi Njokuani in one of the gutsiest performances you'll see all year #UFCVegas60pic.twitter.com/3E6IckheKA — Shakiel Mahjouri (@Shak_Fu) September 18, 2022

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وحقق غريغوري رودريغيز (30 عاما) انتصاره الرابع عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل أربع هزائم.

بينما مني تشيدي نجوكواني (33 عاما) بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 22 انتصارا، وانتهى نزال من دون احتساب النتيجة.

المصدر: وكالات