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البطل الأصهب "كانيلو" يحطم أسطورة "GGG".. (فيديو)

الرياضة

البطل الأصهب
AFP Ethan Miller
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أكد البطل المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز علو كعبه على الكازاخي غينادي غولوفكين (GGG) بفوزه عليه في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وفرض البطل الأصهب كانيلو سيطرته المطلقة على مجريات النزال، وفاز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع بنتيجة (116-112،115-116، 115-113)، محققا انتصاره الثاني على غولوفكين، بعد الأول في 18 سبتمبر 2018، بينما انتهت المواجهة الأولى بينهما بالتعادل يوم 16 سبتمبر 2017،  في قاعة "تي موبيل أرينا"  بمدينة لاس فيغاس أيضا.

ودافع بطل العالم المكسيكي في فئة الوزن المتوسط - الثقيل عن أحزمته الأربعة الكبرى في عالم الملاكمة، وهي رابطة الملاكمة العالمية (WBA Super)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، واتحاد الملاكمة العالمي (IBF).

وحقق ساؤول ألفاريز (32 عاما) انتصاره الـ58 حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل تعادلين وخسارتين.

بينما تعرض غينادي غولوفكين (40 عاما) للهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية، مقابل 42 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: وكالات 

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