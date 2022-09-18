البطل الأصهب "كانيلو" يحطم أسطورة "GGG".. (فيديو)

أكد البطل المكسيكي ساؤول "كانيلو" ألفاريز علو كعبه على الكازاخي غينادي غولوفكين (GGG) بفوزه عليه في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وفرض البطل الأصهب كانيلو سيطرته المطلقة على مجريات النزال، وفاز بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع بنتيجة (116-112،115-116، 115-113)، محققا انتصاره الثاني على غولوفكين، بعد الأول في 18 سبتمبر 2018، بينما انتهت المواجهة الأولى بينهما بالتعادل يوم 16 سبتمبر 2017، في قاعة "تي موبيل أرينا" بمدينة لاس فيغاس أيضا.

Canelo and GGG embrace in the middle of the ring 👏#CaneloGGG3pic.twitter.com/MCe21KTCUa — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 18, 2022

Nothing but respect between Canelo and GGG 💯 (via @DAZNBoxing)pic.twitter.com/wBcVL0uFCO — Overtime (@overtime) September 18, 2022

ودافع بطل العالم المكسيكي في فئة الوزن المتوسط - الثقيل عن أحزمته الأربعة الكبرى في عالم الملاكمة، وهي رابطة الملاكمة العالمية (WBA Super)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والمجلس العالمي للملاكمة (WBC)، واتحاد الملاكمة العالمي (IBF).

وحقق ساؤول ألفاريز (32 عاما) انتصاره الـ58 حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل تعادلين وخسارتين.

بينما تعرض غينادي غولوفكين (40 عاما) للهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية، مقابل 42 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: وكالات