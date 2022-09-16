أكثر اللاعبين فوزا بالألقاب في التاريخ يصف رونالدو بـ"الوغد وآلة لتسجيل الأهداف".. ويختار الأفضل

اعترف البرازيلي المخضرم، داني ألفيس، أكثر اللاعبين فوزا بالألقاب، بأنه كان يواجه صعوبة كبيرة في مراقبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عندما كان البرازيلي لاعبا في صفوف برشلونة.

ولعب ألفيس، الظهير الأيمن السابق "للبلوغرانا" ضد رونالدو في لقاءات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على مدار 8 أعوام.

ووصف ألفيس الذي يلعب لفريق بوماس المكسيكي، نجم مانشستر يونايتد الحالي، بأنه أحد أصعب المنافسين الذين واجههم في مسيرته.

وقال ألفيس في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كريستيانو رونالدو، هذا الوغد لا يسمح لك بالتنفس لثانية واحدة. لم أؤدي بشكل سيء أمامه، لكنه صعب. إنه آلة لتسجيل الأهداف".

وقال ألفيس عندما طلب منه أن يختار من هو الأعظم على الإطلاق بين زميله السابق في برشلونة النج الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الحالي، وأسطورة البرازيل بيليه الفائز بكأس العالم 3 مرات: "أختار بيليه لسبب واحد. لقد غير كرة القدم. أما ميسي فقد غير جيلا".

وتابع "كل هؤلاء الأشخاص الذين تعد مسيرتهم أكثر من مجرد كرة قدم سأختارهم. وإلى جانب ذلك، أنا برازيلي".

وأضاف البرازيلي: "إذا سألتني من هو أفضل لاعب في التاريخ سأرغب في القول: ميسي"، واستدرك "لكن بيليه لا يدخل في مثل هذا النقاش".

وانضم داني ألفيس إلى صفوف فريق بوماس المكسيكي لمدة عام واحد حتى يونيو 2023، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وعاد الظهير الأيمن البرازيلي إلى نادي برشلونة، في صفقة انتقال حر أيضا، خلال الميركاتو الشتوي 2021، قادما من ساو باولو البرازيلي، بعد 5 سنوات تقريبا من رحيله عن ملعب "كامب نو" عام 2016.

ودافع داني ألفيس عن ألوان برشلونة بين عامي (2008 و2016) في فترة حافلة بالألقاب فاز خلالها بستة ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لدوري الأبطال، إضافة إلى عدة ألقاب أخرى.

ويحمل داني ألفيس (39 عاما) الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزا بالألقاب.

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وفي ما يلي أرقام البرازيلي المخضرم مع منتخب بلاده والأندية التي دافع عن ألوانها خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن:

باهيا البرازيلي: 3 ألقاب

إشبيلية الإسباني: 5 ألقاب

برشلونة الإسباني: 23 لقبا

يوفنتوس الإيطالي: لقبان

باريس سان جيرمان: 5 ألقاب

ساو باولو البرازيلي: لقب واحد

منتخب البرازيل: 6 ألقاب.

المصدر: وكالات