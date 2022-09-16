رونالدو يعلق على باكورة أهدافه هذا الموسم

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على افتتاح سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، خلال مباراته أمام مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (2-0) في الدوري الأوروبي.

وسجل رونالدو هدف الأمان الثاني لفريق "الشياطين الحمر" من ركلة ضربة جزاء عند الدقيقة 39 من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة مع زملائه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "أنا سعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز. ثلاث نقاط مهمة. أحسنتم يا زملاء".

وتوقع الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن يسجل كريستيانو رونالدو المزيد من الأهداف مع الفريق في المستقبل.

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ورد تن هاج على سؤال حول استعادة رونالدو لياقته تدريجيا، قائلا: "هذا طبيعي عندما تغيب عن فترة الإعداد. أنا واثق من أنه سيسجل المزيد من الأهداف بالاستمرار في العمل واستعادة كامل لياقته. يمكنك أن ترى أنه بات قريبا للغاية من ذلك، وعندما يستعيد لياقته بشكل كامل سينهي الفرص بشكل أفضل".

وأضاف المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة، حول العلاقة بين رونالدو وزملائه في الفريق: "إنه ملتزم كليا تجاه الفريق وتجاه المشروع. يمكنك أن ترى أيضا حجم الترابط بينه وزملائه، وأنا سعيد للغاية بذلك".

المصدر: وكالات