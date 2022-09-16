 
مباشر

رونالدو يعلق على باكورة أهدافه هذا الموسم

الرياضة

رونالدو يعلق على باكورة أهدافه هذا الموسم
AP Sergei Grits
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tteo

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على افتتاح سجله التهديفي مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي، خلال مباراته أمام مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (2-0) في الدوري الأوروبي.

وسجل رونالدو هدف الأمان الثاني لفريق "الشياطين الحمر" من ركلة ضربة جزاء عند الدقيقة 39 من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ونشر كريستيانو رونالدو صورة مع زملائه عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: "أنا سعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق على الفوز. ثلاث نقاط مهمة. أحسنتم يا زملاء".

وتوقع الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن يسجل كريستيانو رونالدو المزيد من الأهداف مع الفريق في المستقبل.

إقرأ المزيد
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد "الجريح" ضيفا على شيريف تيراسبول "العنيد"
إقرأ المزيد
رونالدو يكسر صيامه ومانشستر يونايتد يضمد جراحه (فيديو)
رونالدو يكسر صيامه ومانشستر يونايتد يضمد جراحه (فيديو)

ورد تن هاج على سؤال حول استعادة رونالدو لياقته تدريجيا، قائلا: "هذا طبيعي عندما تغيب عن فترة الإعداد. أنا واثق من أنه سيسجل المزيد من الأهداف بالاستمرار في العمل واستعادة كامل لياقته. يمكنك أن ترى أنه بات قريبا للغاية من ذلك، وعندما يستعيد لياقته بشكل كامل سينهي الفرص بشكل أفضل".

وأضاف المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد المباراة، حول العلاقة بين رونالدو وزملائه في الفريق: "إنه ملتزم كليا تجاه الفريق وتجاه المشروع. يمكنك أن ترى أيضا حجم الترابط بينه وزملائه، وأنا سعيد للغاية بذلك".

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يشيد بدور شنغهاي ويرحب بانضمام دول عربية إليها