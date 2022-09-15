رونالدو يكسر صيامه ومانشستر يونايتد يضمد جراحه (فيديو)

خرج فريق مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

افتتح الجناح الإنجليزي جادون سانشو التسجيل "للشياطين الحمر" بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17، ومن ثم سجل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الأمان الثاني بحلول الدقيقة 39 من ركلة ضربة جزاء.

وسجل رونالدو بذلك باكورة أهدافه في الموسم الحالي، بعد صيامه في 6 مباريات شارك فيها قبل مواجهة اليوم.

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وحقق فريق مانشستر يونايتد أول انتصاره له في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد الهزيمة المفاجئة التي منهي بها في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني (0-1) على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الخامسة (E).

بينما تعرض نادي شيريف تيراسبول للهزيمة الأولى، بعد انتصاره على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي (3-0) في عقر داره، في الجولة الأولى للبطولة.

المصدر: RT