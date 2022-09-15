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مانشستر يونايتد "الجريح" ضيفا على شيريف تيراسبول "العنيد"

الرياضة

مانشستر يونايتد
AP Rui Vieira
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يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على ناي شيريف تيراسبول المولدوفي مساء اليوم الخميس في الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، في مباراة الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسيبدأ الهولندي إريك تين هاج (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمواجهة مضيفه المولدوفي:

بينما وضع الكرواتي ستيبان توماس (46 عاما) المدير الفني لناي شيريف تيراسبول، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

مانشستر يونايتد
facebook/FootballClubSheriff

واستهل فريق مانشستر يونايتد مشواره في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد الإسباني (0-1) على ملعب "أولد ترافورد".

بينما يتصدر نادي شيريف تيراسبول قائمة المجموعة الخامسة (E)، برصيد ثلاث نقاط حصدها من فوزه على مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي (3-0) في عقر داره.

المصدر: RT 

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