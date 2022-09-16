رسالة عاطفية أم رقم الهاتف؟.. فتاة تسلم ورقة لنجم برشلونة بعد التوقيع على عقد المليار.. فيديو

تلقى نجم برشلونة الإسباني الشاب، جافي، رسالة خاصة من مشجعة عبر ورقة، بعد تجديد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2026، مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.

وتمكن المشجعون من مقابلة جافي والحصول على توقيعه، في حدث خاص أقيم في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بمناسبة تجديد عقده.

وأثارت إحدى المعجبات جدلا واسعا بعد أن أعطته رسالة عبر ورقة، قبل أن يلتقط صورة معها، لينتشر مقطع الفيديو بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفسر البعض الموقف بأن الفتاة أعطت لجافي ورقة عليها رقم هاتفها، فيما قال البعض الآخر إن الرسالة حملت حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وإن اللاعب الإسباني قام بمتابعتها.

يذكر أن جافي (18 عاما) لمع نجمه منذ أن صعد إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأصبح عنصرا أساسيا في قائمة الفريق تحت قيادة المدير الفني، تشافي هيرنانديز، لينضم إلى قائمة منتخب إسبانيا ويكسب ثقة المدير الفني لويس إنريكي، رغم صغر سنه.

المصدر: وكالات