الأسطورة فيدرر يضع حدا لمسيرته الاحترافية الحافلة بالانتصارات

أعلن أسطورة التنس السويسري المخضرم، روجيه فيدرر، اليوم الخميس، أن بطولة كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل، ستكون بطولته الأخيرة، التي يخوضها خلال مسيرته الاحترافية الحافلة.

وقال الأسطورة فيدرر عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "كما يعرف كثيرون منكم فإنني تعرضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتحديات تمثلت في إصابات وعمليات جراحية".

وأضاف: "عملت بجدية للعودة لمستوى المنافسات، لكني أيضا أعرف قدرات جسمي وحدوده والرسالة التي تلقيتها منه مؤخرا كانت رسالة غالية، عمري 41 عاما".

وأضاف النجم السويسري: "لعبت أكثر من 1500 مباراة على مدار 24 عاما، لقد عاملني التنس بكرم يفوق كل أحلامي، والآن لابد لي من معرفة الوقت المناسب لإنهاء مسيرتي الاحترافية في البطولات".

وأردف فيدرر قائلا: "كأس ليفر المقررة الأسبوع المقبل في لندن ستكون بطولتي الأخيرة في ملاعب المحترفين، سألعب المزيد من التنس مستقبلا بالطبع، لكن ليس على مستوى البطولات الأربع الكبرى أو على مستوى بطولات المحترفين".

وتربع الأسطورة روجيه فيدرر على عرش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين لمدة 310 أسابيع، كما احتفظ بنفس المركز لفترة أخرى كانت 237 أسبوعا متتاليا منذ 2 فبراير 2004 حتى 18 أغسطس 2008.

وحصد النجم السويسري 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، ويحتل المركز الثالث كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى، خلف كل من العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش (21 لقبا)، والنجم الإسباني رافائيل نادال (22) لقبا.

وحقق فيدرر 6 ألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة، ولقبا واحد في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" لعام 2009، و8 ألقاب في بطولة ويمبلدون البريطانية، و5 ألقاب متتالية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة (2004-2008)، إضافة إلى 28 لقبا من سلسلة بطولات الماسترز للأساتذة ذات الأف نقطة "ATP Masters 1000".

وحقق فيدرر 1251 انتصارا في مباريات التنس خلال مسيرته اللامعة، ويحتل المركز الثاني كأثر اللاعبين تحقيقا للانتصارات في ملاعب الكرة الصفراء على الإطلاق، بعد الأمريكي جيمي كونورز الذي حقق 1274 انتصارا.

كما حصل الأسطورة المولود في مدينة بازل السويسرية، على 103 ألقاب خلال مسيرته الاحترافية، متخلفا عن كونورز 109 ألقاب.

المصدر: وكالات