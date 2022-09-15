مباراة ماراثونية بين الروسية ألكسندروفا والأوكرانية تسورينكو

شهد الدور الثاني لبطولة بورتوروز السلوفينية للتنس، مباراة مثيرة وماراثونية، بين اللاعبتين الروسية يكاترينا ألكسندروفا المصنفة خامسة، والأوكرانية ليسيا تسورينكو وانتهت بفوز الأخيرة.

واحتاجت اللاعبة الأوكرانية لساعتين و29 دقيقة للفوز على يكاترينا ألكسندروفا، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (7-5) و(7-6).

ومن المنتظر أن تواجه ليسيا تسورينكو في الدور ربع النهائي بطلو ويمبلدون 2022، الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة ثالثة، التي تغلبت بدورها على التشيكية تيريزا مارتينتسوفا، بمجموعتين متتاليتين أيضا، بنتيجة: (6-4) و(6-1) في اللقاء يوم أمس الأربعاء.

كما خرجت الروسية الأخرى أنستاسيا بوتابوفا المصنفة تاسعة، من الدور الثاني للبطولة أيضا، على يد الفرنسية ديان باري، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد، يواقع: (6-7) و(4-6) التي جمعتهما اليوم الخميس.

المصدر: "russian.rt.com"