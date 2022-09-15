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النجم نادال يوجه رسالة مؤثرة جدا لصديقه وخصمه الأسطورة فيدرر

الرياضة

النجم نادال يوجه رسالة مؤثرة جدا لصديقه وخصمه الأسطورة فيدرر
Legion-Media Dubreuil Corinne/Abaca/Sipa USA
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حرص النجم الإسباني رافائيل نادال على توجيه رسالة للأسطورة السويسري روجيه فيدرر، الذي أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، أن بطولة كأس ليفر للتنس الأسبوع المقبل، ستكون بطولته الأخيرة.

وقال نادل في "تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "عزيزي روجر، صديقي ومنافسي.

أتمنى ألا يأتي هذا اليوم أبدا ... إنه يوم حزين بالنسبة لي شخصيا وللرياضة في جميع أنحاء العالم" .

وقال" لقد كان من دواعي سروري، ولكن أيضا شرف عظيم وامتياز أن أشاركك كل هذه السنوات، وأعيش الكثير من اللحظات الرائعة داخل وخارج الملعب".

وأضاف النجم نادال: "سيكون لدينا المزيد من اللحظات لمشاركتها معا في المستقبل، ولا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها معا، ونحن نعلم ذلك".

وتابع" الآن، تمنياني الخالصة لك بالسعادة مع زوجتك، ميركا، وأطفالك، وعائلتك، واستمتع بما ينتظرك. سأراك في لندن".

كما نشر الماتادور نادال "التدوينة" عبر حسابه على موقع "فيسبوك مع مجموعة من الصور تجمع الأسطورتين.

النجم نادال يوجه رسالة مؤثرة جدا لصديقه وخصمه الأسطورة فيدرر
facebook/Nadal

المصدر: "twitter/RafaelNadal" 

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