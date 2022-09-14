بحركة أكروباتية.. هالاند يهز شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند بهدف مذهل!

حول فريق مانشستر سيتي تأخره إلى فوز على ضيفه بوروسيا دورتموند (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق الألماني بهدف سجله لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام عند الدقيقة 56.

ولكن مانشستر سيتي رد الصاع صاعين، فقد أدرك المدافع جون ستونز التعادل بحلول الدقيقة 80، ومن ثم اقتنص زميله النجم النرويجي إيرلنغ هالاند هدف الفوز لأصحاب الأرض، سجله بطريقة "أكروباتية" في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

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وحقق فريق مانشستر سيتي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول في مستهل مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم(2022-2023) على مضيفه إشبيلية (4-0) هدفان منها حملا توقيع هالاند، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة (G).

بينما تعرض فريق بوروسيا دورتموند للهزيمة الأولى في النسخة الحالية "للتشامبيونز ليغ" بعد فوز عريض حققه على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى.

المصدر: RT