هالاند يدخل تاريخ دوري الأبطال.. والصحف العالمية تتغنى بهدف "فتى الكاراتيه"

دخل النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، تاريخ دوري أبطال أوروبا، خلال مباراة فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، مساء أمس الأربعاء.

واقتنص هالاند هدف الفوز لمانشستر سيتي بهدف سجله بطريقة "أكروباتية" في مرمى فريقه السابق بروسيا دورتموند (2-1)، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

ووفقا لشبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، فإن إيرلينغ هالاند أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل مع وضد الفريق ذاته في "التشامبيونزليغ"، حيث يبلغ من العمر 22 عاما و55 يوما.

وتمكن هالاند من تخطي الإنجاز الذي حققه الإسباني ألفارو موراتا، الذي سجل مع وضد ريال مدريد وعمره (22 عاما و194 يوما).

وأشادت الصحف الإنجليزية بتألق هالاند، فقد وصفت صحيفة "ديلي ميل" النجم النرويجي بـ"فتى الكاراتيه"، نظرا لطريقة تسجيله لهدفه العالمي في مرمى بوروسيا دورتموند.

بينما خرجت صحيفة "ديلي ستار" بعنوان: "هالاند.. الماكينة الطائرة"، مضيفة: "إيرلينغ هالاند يسجل هدفا مميزا لصالح مانشستر سيتي على طريقة "كونغ فو" لتسكن شباك بروسيا دورتموند.

أما صحيفة "ميرور" فقد قالت "المذهل هالاند لا يمكن إيقافه"، مضيفة: "الشاب النرويجي يواصل تسجيل الأهداف بمهارات فريدة وثقة غير عادية".

كما ركزت صحيفة "بيلد" الألمانية، على تألق إيرلينغ هالاند، وعنونت مقالا لها: "هالاند الخيالي"، مضيفة: "الشاب النرويجي أسقط فريقه السابق دورتموند في اللحظات الأخيرة من اللقاء".

المصدر: وكالات