هل يهز هالاند شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند اليوم؟

يحتضن ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتي وضيفه بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو صفارة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وتكمن إثارة هذه المباراة في مواجهة فريق بوروسيا دورتموند نجمه السابق النرويجي إيرلينغ هالاند الذي انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (57 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الألماني "أسود الفيستيفال":

البرازيل إيدرسون، ناثان آكي، جواو كانسيلو، جون ستونز، مانويل أكانجي، إيلكاي غوندوغان، كيفين دي بروين، جاك غريليش، رياض محرز، رودري، إيرلينغ هالاند.

تشكيل أبطال إنجلترا لمواجهة بوروسيا دورتموند الليلة 💪#السيتيpic.twitter.com/6CrgjDN18z — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 14, 2022

بينما وضع الألماني إيدين تيرزيتش (39 عاما) المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، التشكيلة الأساسية التالية لمواجه مضيفه الإنجليزي:

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واستهل فريق مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد لدوري الأبطال (2022-2023)، بفوز ساحق على مضيفه إشبيلية (4-0) هدفان منها حملا توقيع هالاند، وذلك ضمن منافسات المجموعة السابعة (G)، أحرز هالاند .

🚨 BVB STARTING XI VS. MANCHESTER CITY 🚨 pic.twitter.com/JAaAxqY58I — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 14, 2022

كما بدأ فريق بوروسيا دورتموند رحلته في "التشامبيونز ليغ" بفوز عريض على كوبنهاغن الدنماركي بثلاثية نظيفة.

المصدر: RT