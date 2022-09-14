هالاند يواجه فريقه السابق.. جدول ومواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء

تستكمل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ومن أبرزها مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي ما يلي جدول ومواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء، حسب توقيت غرينتش:

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الساعة (17:45):

ميلان (إيطاليا) - دينامو زغرب (كرواتيا)

شاختيور (أوكرانيا) - سيلتك (إسكوتلندا)

الساعة (20:00):

مانشستر سيتي (إنجلترا) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا) - ريد بول سالزبورغ (النمسا)

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كوبنهاغن (الدانمارك) - إشبيلية (إسبانيا)

ماكابي حيفا (إسرائيل) - باريس سان جيرمان (فرنسا)

يوفنتوس (إيطاليا) - بنفيكا (البرتغال)

ريال مدريد (إسبانيا) - لايبزيغ (ألمانيا)

غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - نابولي (إيطاليا).

المصدر: RT