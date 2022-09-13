صلاح يكسر صيامه ويسجل رقما قياسيا جديدا

خرج النجم المصري محمد صلاح بعدة أرقام مميزة من مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي (2-1) مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح محمد صلاح التسجيل "للريدز" بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أنفيلد".

وسجل محمد صلاح بذلك باكورة أهدافه في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وكسر صيامه عند التهديف في سبع مباريات ضمن البطولة، وتحديدا منذ مباراة إنتر ميلان في ذهاب الدور ثمن النهائي "للتشامبيونز ليغ" للموسم الماضي.

وأصبح النجم المصري الهداف التاريخي "للريدز" بعدد الأهداف المسجلة على ملعب "إنفيلد" في المسابقات الأوروبية، محطما بذلك رقم الأسطورة ستيفن جيرارد.

كما كسر محمد صلاح صيامه، بعد معاناته من عقم تهديفي في الفترة الأخيرة، فلم يسجل أي هدف خلال آخر 4 مباريات مع ليفربول، ثلاث منها ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كل من بورنموث ونيوكاسل وإيفرتون، وأخرى في دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي.

المصدر: وكالات