شاهد.. صلاح يقطع صيامه

استعاد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ذاكرة التهديف خلال مباراته أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح محمد صلاح التسجيل "للريدز" بعد تمريرة رائعة من زميله المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا، عند الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أنفيلد".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسجل محمد صلاح أول هدف له في آخر 5 مباريات بكافة البطولات، وذلك بعد معاناته من عقم تهديفي في الفترة الأخيرة، فلم يسجل أي هدف خلال آخر 4 مباريات مع ليفربول، ثلاث منها ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخرى في دوري أبطال أوروبا، واكتفى بتسجيل هدفين فقط

المصدر: RT