سرقة أفسدت فرحه.. ليلة مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

أفسدت سرقة ضخمة احتفالات الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، بعيد ميلاده، وليلة الفوز على برشلونة (2-0) مساء أمس الأربعاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير لها بأن منزل مولر تعرض للسرقة أثناء مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، حيث تمت سرقة مجوهرات وأموال وأشياء ثمينة.

وبحسب بيان الشرطة الألمانية، فإنه لا توجد بصمات للجناة حتى الآن، ما يصعب من عملية الوصول إليهم، لكن التحقيقات لا تزال جارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللصوص هربوا عبر أحد الحقول، على الرغم من قيام مدربي كلاب الخدمة وطائرات الهليكوبتر التابعة للشرطة بعملية تفتيش مكثفة، دون العثور على أي أثر لهم.

يذكر أن توماس مولر أكمل ربيعه الـ33، يوم الفوز على برشلونة، ولكنه خرج من ملعب "أليانز أرينا" من دون أن يهز شباك "البلوغرانا" لأول مرة في مسيرته، بعد أن زار شباك الفريق الإسباني مرتين عام 2013 والفوز عليه (4-0 )، وهدفا في الفوز (3-2) عام 2015، وهدفا الموسم الماضي عندما فاز الفريق البافاري على الكتالوني بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات