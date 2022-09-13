بايرن ميونخ يقهر برشلونة من جديد

واصل فريق بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته على ضيفه برشلونة بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووقع على ثنائية العملاق البافاري كل من المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز والمهاجم الألماني ليروي ساني عند الدقيقتين (50، 54) على الترتيب، من زمن اللقاء على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وحقق بايرن ميونخ انتصاره الثاني على التوالي في الموسم الجديد لدوري الأبطال (2022-2023) بعد الأول على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بهدفين من دون رد في عقر داره، في الجولة الافتتاحية، وانفرد بصدارة مجموعة "الموت" الثالثة (C) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما تجرع فريق برشلونة مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد "للتشامبيونز ليغ" بعد فوزه العريض على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1) على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الجولة الأولى.

المصدر: RT