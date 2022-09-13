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الإيطالية الشقراء الشهيرة ليوتا تتعهد بحضور مباراة برشلونة عارية في هذه الحالة!

الرياضة

الإيطالية الشقراء الشهيرة ليوتا تتعهد بحضور مباراة برشلونة عارية في هذه الحالة!
Globallookpress Rocco Spaziani
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أشعلت الصحفية الإيطالية ديليتا ليوتا منصات التواصل الاجتماع بتصريح جريء قبل مباراة فريق بايرن ميونخ وضيفه برشلونة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونشرت الحسناء ديليتا ليوتا "تدوينة" عبر حسابها، وعدت فيه الصحفية الحضور عارية مباراة الإياب بين برشلونة وبايرن ميونخ على ملعب "كامب نو"، في حال فوز الفريق الكتالوني على العملاق البافاري اليوم الثلاثاء، على ملعب "أليانز أرينا" بأكثر من ثلاثة أهداف.

ولكن الإيطالية الشقراء قامت بحذف منشورها بعد وقت وجيز. 

يذكر أن فريق برشلونة تعرض لهزيمتين مذلتين أمام بايرن ميونخ ذهابا وإيابا وبنتيجة واحدة (0-3) في الموسم الماضي لدوري الأبطال، وخرج مبكرا من دور المجموعات.

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فقد اكتفى برشلونة بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ليودع دوري أبطال أوروبا لأول مرة من دور المجموعات منذ 20 عاما الموسم (2000-2001)، والتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الذي ودعه أيضا بطريقة غريبة، إثر هزيمته في عقر داره أمام فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني (2-3) على ملعب "كامب نو"، في الدور ربع النهائي للمسابقة، بعد تعادلهما ذهابا (1-1) في ألمانيا.

وتعرض برشلونة لهزيمة مذلة أخرى أمام العملاق البافاري (2-8)، يوم الجمعة 14 أغسطس 2020، على ملعب "النور - Estadio da Luz" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2019-2020).

المصدر: "sport-express.ru"

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