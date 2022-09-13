ليفاندوفسكي يحل "خصما" على فريقه السابق بايرن ميونخ

يحل فريق برشلونة ضيفا على نادي بايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، في قمة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة بالنسبة لمهاجم برشلونة الجيد، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيواجه فريقه السابق بايرن ميونخ، بعد أن كان الهداف الأول له.

وسيبدأ الألماني جوليان ناغيلسمان (35 عاما) المدير الفني للفريق البافاري، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منافسه الإسباني:

بينما اختار الإسباني تشافي هيرنانديز (41 عاما)، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة لغريمه العملاق الألماني:

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يذكر أن فريق برشلونة تعرض لهزيمتين مذلتين أمام بايرن ميونخ ذهابا وإيابا وبنتيجة واحدة (0-3) في الموسم الماضي لدوري الأبطال، وخرج مبكرا من دور المجموعات.

فقد اكتفى برشلونة بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، ليودع دوري أبطال أوروبا لأول مرة من دور المجموعات منذ 20 عاما الموسم (2000-2001)، والتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، الذي ودعه أيضا بطريقة غريبة، إثر هزيمته في عقر داره أمام فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني (2-3) على ملعب "كامب نو"، في الدور ربع النهائي للمسابقة، بعد تعادلهما ذهابا (1-1) في ألمانيا.

المصدر: RT