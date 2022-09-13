مواجهات مثيرة وثأرية.. جدول ومواعيد أبرز مباريات اليوم  

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أبرزها المباراة "الثأرية" بين بايرن ميونخ وبرشلونة، ومواجهة ليفربول وأياكس أمستردام.

وفي ما يلي جدول ومواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت غرينتش:

الساعة (17:45):

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - توتنهام هوتسبير (إنجلترا)

فيكتوريا بلزن (التشيك) - إنتر ميلان (إيطاليا)

الساعة (20:00):

ليفربول (إنجلترا) - أياكس أمستردام (هولندا)

باير ليفركوزن (ألمانيا) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

بورتو (البرتغال) - كلوب بروج (بلجيكا)

بايرن ميونخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا)

مارسيليا (فرنسا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا).

دوري نجوم قطر

الساعة (16:05):

الدحيل - السيلية

الساعة (18:15):

الغرافة - المرخية

أم صلال - العربي

المصدر: RT