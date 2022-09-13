"مجموعة الموت".. إنتر ميلان ينجز المهمة

خرج إنتر ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الفريق الإيطالي "النيراتزوري" كل من المهاجم البوسني إيدن دجيكو والمدافع الهولندي دينزل دومفريس في الدقيقتين (20 و71) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب " دوسان أرينا" بمدينة بلزن.

وحقق فريق إنتر ميلان أول انتصاره له في الموسم الجديد لدوري الأبطال (2022-2023) بعد أن استهله بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين من دون رد، وذلك ضمن منافسات مجموعة "الموت" الثالثة (C).

بينما مني فريق فيكتوريا بلزن بالهزيمة الثانية، بعد الأولى في بداية رحلته في "التشامبيونز ليغ" بهزيمة ساحقة أمام مضيفه برشلونة (1-5) على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

المصدر: RT