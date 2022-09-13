"مجموعة الموت".. إنتر ميلان في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين

يحل فريق إنتر ميلان الإيطالي ضيفا على فريق فيكتوريا بلزن التشيكي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة السويسري الدولي ساندرو شيرير صفارة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة (17:45) بتوقيت غرينتش، على ملعب " دوسان أرينا" بمدينة بلزن.

وسيبدأ التشيكي ميخال بيليك (57 عاما) المدير الفني لفريق فيكتوريا بلزن، بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الإيطالي "النيراتزوري":

إندرجيخ ستانيك، لوكاش غيديا، لوديك بيرنيتسا، ميلان غافيل، فاتسلاف إميلكا، جون موسكيرا، يان سيكورا، بافيل بوخا، لوكاش كالفاش، آدم فلكانوفا، توماش خوري.

بينما اختار الإيطالي سيموني إنزاغي (46 عاما) المدير الفني لنادي إنتر ميلان التشكيلة الأساسية التالية لمواجه "الريدز":

أندريه أونانا، فرانشيسكو أتشيربي، روبن جوسينس، ميلان يكرينيار، أليساندرو باستون، دينزل دومفريز، هنريخ مخيتاريان، مارسيلو بروزوفيتش، نيكولو باريلا، إدين دجيكو، خواكين كوريا.

واستهل فريق إنتر ميلان مشواره في الموسم الجديد لدوري الأبطال (2022-2023)، بهزيمة مؤثرة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني بهدفين من دون رد، وذلك ضمن منافسات مجموعة "الموت" الثالثة (C).

كما بدا فريق فيكتوريا بلزن رحلته في "التشامبيونز ليغ" بهزيمة ساحقة أمام مضيفه برشلونة (1-5) على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

المصدر: RT