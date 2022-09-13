في الوقت القاتل.. انهيار توتنهام أمام فريق رونالدو الأول

ألحق فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي هزيمة ساحقة بتوتنهام هوتسبير (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وإنهار فريق توتنهام في الوقت القاتل من المباراة، فقد تلقت شباكه هدفين في الوقت المحتسب بدلا للضائع عبر كل من المهاجمين البرتغالي باولينهو والبرازيلي آرثر غوميز على الترتيب.

وحقق فريق سبورتينغ لشبونة انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم (2022-2023)، وتصدر قائمة المجموعة الرابعة (D) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

في المقابل، مني توتنهام بالهزيمة الأولى، بعد فوزه في الجولة الأولى على ضيفه مارسيليا الفرنسي بهدفين من دون رد، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة مارسيليا وضيفه آينتراخت فرانكفورت، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: RT