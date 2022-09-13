تبرئة لاعب مانشستر سيتي ميندي من تهمة اغتصاب من أصل 7

أسقطت محكمة تشيستر كراون في شمال غرب إنجلترا اليوم الثلاثاء تهمة اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 19 عاما، عن الفرنسي بنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

كما تمت تبرئة المتهم الآخر، لويس ساها ماتوري، من تهمتي اغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي على المرأة نفسها، حيث لم يقدم الادعاء أي دليل آخر ضد المتهمين في هذه التهم الأربع.

ولا يزال ميندي يواجه سبع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بمحاولة اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على ست فتيات.

زعم المدعون أن ميندي "مفترس.. حول ملاحقة النساء لممارسة الجنس إلى لعبة".

كما يزعم أن ماتوري، صديق ميندي، كان يساعده في العثور على شابات يمارسن الجنس معه.

بيد أن ماتوري نفي ست تهم بالاغتصاب وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي على سبع فتيات.

المصدر: (أ ب)