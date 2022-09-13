حظر على الروس والبيلاروس للمشاركة في ماراثون بوسطن

تم منع الروس والبيلاروس من المشاركة في ماراثون بوسطن 2023، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لموقع المسابقة.

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وسيتمكن الروس والبيلاروس المقيمون خارج بلادهم من المشاركة في السباق، لكن لن يسمح لهم بالمنافسة تحت علم روسيا أو بيلاروس.

وسيقام ماراثون بوسطن بنسخته 127 في 17 أبريل.

وشارك في المسابقة في عام 2019، لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الروسي لكرة القدم والإنجليزي تشيلسي أليكسي سميرتين.

المصدر: "نوفستي"