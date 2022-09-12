حبيب نورمحمدوف يعلل فشل حمزة على الميزان بمحيطه غير المسلم

انتقد الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة (MMA) المقاتل السويدي حمزة تشيمايف، بسبب سلوكه على أدى إلى إلغاء نزاله ضد الأمريكي نيت دياز.

وكان من المفترض أن يواجه حمزة تشيمايف، الشيشاني الأصل، المقاتل الأمريكي نات دياز في النزال الرئيسي لأمسية "UFC 279" للفنون القتالية المختلطة (MMA) أمس الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

ولكن دياز رفض مواجهة تشيمايف لعدم قدرة الأخير على تحقيق الوزن المطلوب (77 كلغ)، فقد صعد المقاتل السويدي إلى الميزان وبلغ وزنه 80.95 كلغ، وتم منحه ساعة من الزمن لمحاولة إنزال وزنه، لكنه لم ينجح في ذلك.

ولإنقاذ الموقف، وقرر مسؤولو اتحاد "UFC"، أن يجمع النزال الرئيسي بين نات دياز وموطنه توني فيرغسون، على أن يلتقي تشيمايف مع كيفن هولاند، وبالفعل حدث ذلك وفاز المقاتل السويدي على منافسه بحركة الخنق في الجولة الأولى.

وقال حبيب في تصريحات خلال حدث لمنظمة "Human Appeal": "إذا كنت مسلما، فيجب أن يكون لديك أناس طيبون من حولك، مسلمون يمكنهم أن يقولوا لك:" يا هذا، لا تفعل ذلك. "لقد شاهدت مؤخرا عملية وزن حمز تشيمايف. تابعت ما كان يحدث بشأن وزنه ونظرت إلى فريقه. لا يوجد مسلمون حوله وهذا أمر سيء للغاية. لأنك إذا كنت مسلما، فأنت بحاجة إلى أشخاص طيبين وأقوياء من حولك. سيقولون: "عود، وأفعل هذا".

وأوضح: "عندما تصبح مشهورا وغنيا، وعندما تكتسب القوة و(حولك) لا يوجد أشخاص يقدمون النصائح أو لا تستمع إليهم، فسيحدث شيء ما. أنت بحاجة إلى أشخاص طيبين، حتى لو لم يرق لك ذلك، فأنت بحاجة إليهم".

ولكن في الواقع يوجد في محيط تشيمايف من المسلمين، وأبرزهم صديقه وزميله في فريق "All stars" السويدي إيلير لطيفي، وهو مقاتل "UFC" من أصل ألباني.

يذكر أن حبيب نورمحمدوف (33 عاما) أعلن اعتزاله بشكل مفاجئ بعد تغلبه على الأمريكي جاستن غايتجي، يوم السبت 24 أكتوبر 2020، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك ضمن دورة "UFC 254"، بعد أن حقق انتصاره الـ29 من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: " sport-express.ru"