نهاية مثيرة لمسرحية "المشاغبين".. فيديو

أطاح الأمريكي نات دياز بمواطنه توني فيرغسون في النزال الذي جمعهما أمس الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، ضمن بطولة "UFC 279" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وشهد النزال مجموعة من اللقطات المثيرة وتصرفات غريبة من قبل المقاتلين المشاكسين، وانتهت المواجهة بطريقة درامية، فقد تمكن دياز من خنق فيرغسون بطريقة صعبة بيد واحدة فقط تقريبا خلال الجولة الرابعة من المواجهة.

Nate Diaz taps out Tony Ferguson in the 4th round.#UFC279pic.twitter.com/SMah2OZoP2 — UFC on BT Sport (@btsportufc) September 11, 2022

وكان من المفترض أن يواجه دياز المقاتل السويدي حمزة تشيمايف، الشيشاني الأصل، في النزال الرئيسي لأمسية "UFC 279".

ولكن دياز رفض مواجهة تشيمايف لعدم قدرته على تحقيق الوزن المطلوب (77 كلغ)، فقد صعد المقاتل السويدي إلى الميزان ووزنه 80.95 كلغ، وتم منحه ساعة من الزمن لمحاولة إنزال وزنه، لكنه لم ينجح في ذلك.

وقرر مسؤولو اتحاد "UFC" لإنقاذ الموقف، أن يجمع النزال الرئيسي بين نات دياز وموطنه توني فيرغسون، على أن يلتقي تشيمايف مع هولاند، وبالفعل حدث ذلك وفاز المقاتل السويدي على منافسه أيضا بحركة الخنق في الجولة الأولى.

وحقق نات دياز (37 عاما) انتصاره الثاني والعشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 13 هزيمة.

بينما مني توني فيرغسون (38 عاما) بالهزيمة الثامنة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 26 انتصارا.

المصدر: وكالات