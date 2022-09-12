أول تعليق لتوخيل بعد الإقالة من تدريب تشيلسي

تحدث توماس توخيل لأول مرة منذ إقالته من منصبه كمدرب لنادي تشيلسي الإنجليزي وعبر عن شعوره بالصدمة بسبب القرار الذي كان مفاجئا.

وعلق توخيل على قرار رحيله وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "هذا أحد أصعب البيانات التي اضطررت إلى كتابتها، وكنت أتمنى ألا أحتاج إلى كتابته لسنوات، أشعر بالصدمة لأن وقتي انتهي في تشيلسي".

This is one of the most difficult statements I have ever had to write - and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022

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وتابع توخيل: "شعرت في تشيلسي أنني في بيتي، شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين على تلك اللحظات السعيدة والترحيب الكبير".

وختم توخيل: "إن الفخر والفرح اللذين شعرت بهما لمساعدة الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية سيبقى معي إلى الأبد، يشرفني أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي وستظل الذكريات الماضية دائما مكانا خاصا في قلبي".

وأعلن تشيلسي إقالة مدربه الألماني الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في دور المجموعات من البطولة نفسها (1-0) خارج أرضه.

وعينت إدارة تود بويلي، الذي قال توخيل في مؤتمر صحفي مع بداية الموسم إنه يحاول تعليم أفراد إدارته شيئا من كرة القدم، المدرب الإنجليزي غراهام بوتر خلفا للمدرب الألماني.

المصدر: twitter/TTuchelofficial