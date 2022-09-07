رسميا.. إقالة توخيل من تدريب تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، إقالة مدربه الألماني، توماس توخيل، من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللندني.

ويأتي هذا القرار، بعد الهزيمة التي مني بها الفريق اللندني، في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، أمام فريق دينامو زغرب الكرواتي "0-1".

وسبقت هذه الهزيمة ، خسارات أخرى في الدوري الإنجليزي، أمام ليدز يونايتد "0-3" وأمام ساوثهامبتون "1-2".



وجاء في بيان النادي: "نيابة عن الجميع في نادي تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس ومساعديه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي".

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

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وتابع: "سيحظى توماس بمكانة كبيرة في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وواصل: "مع وصول مجموعة الملكية الجديدة إلى 100 يوم منذ توليها إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدما بالنادي، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذا التغيير".

وأتم: "سيتولى طاقم تدريب تشيلسي مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير لمبارياتنا القادمة، حيث يتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب رئيسي جديد".

المصدر: chelseafc.com