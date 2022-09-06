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دوري الأبطال.. بداية مثالية لدورتموند وخسارة مفاجئة لتشيلسي

الرياضة

دوري الأبطال.. بداية مثالية لدورتموند وخسارة مفاجئة لتشيلسي
AP
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استهل بوروسيا دورتموند مشواره في دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية بفوزه العريض على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0، بينما مني تشيلسي بهزيمة مفاجئة على يد مضيفه دينامو زغرب (0-1).

واستغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليفتتح له قائده المخضرم ماركو رويس التسجيل بكرة بيسراه في أول تسديدة لفريقه على المرمى في الدقيقة 35.

ولم يكن كوبنهاغن قد نهض من هذه الكبوة حتى أضاف البرتغالي رافائيل غيريرو الهدف الثاني بعد تبادله الكرة مع الأمريكي جيوفاني رينا، في الدقيقة 42.

واختتم الإنجليزي جود بيلينغهام التسجيل لدورتموند قبل نهاية المباراة بسبع دقائق من هجمة مرتدة سريعة.

وبهذه النتيجة حصد دورتموند أول ثلاث نقاط له في المجموعة السابعة التي تضم أيضا مانشستر سيتي وإشبيلية.

وفي المجموعة الرابعة، فاجأ دينامو زغرب ضيفه تشيلسي وتغلب عليه بهدف دون رد.

وسجل هدف المباراة الوحيد ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 13.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، يلعب ميلان في وقت لاحق اليوم مع مضيفه سالزبورغ النمساوي.

المصدر: وكالات

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