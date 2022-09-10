شفيونتيك تهزم التونسية أنس وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة
أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا لقبها الثالث في البطولات الكبرى للتنس والأول في الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها السبت في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة.
وجاء فوز البولندية على منافستها التونسية بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2، 7-6.
Iga Swiatek is the #USOpen champion! 🇵🇱 pic.twitter.com/e35EM9b7nv— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022
celebrating a Slam title with your team >>> pic.twitter.com/ArFBm8Ig2E— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022
وهذا اللقب الكبير الأول لشفيونتيك في أمريكا المفتوحة والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.
Roland Garros '20 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022
Roland Garros '22 🏆#USOpen '22 🏆
Iga Swiatek is racking up the Grand Slam trophies. pic.twitter.com/s1c9259Dpa
في المقابل، حرمت أنس من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام وخسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
المصدر: وكالات