شفيونتيك تهزم التونسية أنس وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة

أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا لقبها الثالث في البطولات الكبرى للتنس والأول في الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها السبت في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة.

وجاء فوز البولندية على منافستها التونسية بمجموعتين دون رد، بواقع 6-2، 7-6.

celebrating a Slam title with your team >>> pic.twitter.com/ArFBm8Ig2E — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

وهذا اللقب الكبير الأول لشفيونتيك في أمريكا المفتوحة والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

Roland Garros '20 🏆

Roland Garros '22 🏆#USOpen '22 🏆



Iga Swiatek is racking up the Grand Slam trophies. pic.twitter.com/s1c9259Dpa — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

في المقابل، حرمت أنس من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام وخسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

المصدر: وكالات