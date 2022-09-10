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شفيونتيك تهزم التونسية أنس وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة

الرياضة

شفيونتيك تهزم التونسية أنس وتتوج ببطولة أمريكا المفتوحة
AP
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أحرزت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميا لقبها الثالث في البطولات الكبرى للتنس والأول في الولايات المتحدة المفتوحة، بفوزها السبت في النهائي على التونسية أنس جابر الخامسة.

وجاء فوز البولندية على منافستها التونسية بمجموعتين دون رد، بواقع  6-2، 7-6.

وهذا اللقب الكبير الأول لشفيونتيك في أمريكا المفتوحة والثالث في مسيرتها بعد رولان غاروس 2020 و2022.

في المقابل، حرمت أنس من لقب أول كبير في مسيرتها للمرة الثانية تواليا بعد أن بلغت نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية هذا العام وخسرته أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

المصدر: وكالات

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