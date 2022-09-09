رسميا.. الأهلي المصري يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع السويسري مارسيل كولر، لتدريب الفريق لمدة عامين خلفا للبرتغالي المقال ريكاردو سواريش.

وكشف الأهلي في بيان له، أن كولر سيصطحب معه 3 مساعدين.

وسيخلف كولر، البرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل الشهر الماضي من منصبه.

ومن المقرر أن يحضر كولر، للقاهرة غدا السبت، لبدء مهمته.

وسبق لكولر أن درب عدة أندية في ألمانيا وسويسرا، بينها بازل وبوخوم وكولن كما أشرف على منتخب النمسا.

المصدر: موقع نادي الأهلي