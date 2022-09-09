رسميا.. تأجيل جولة البريميرليغ لوفاة الملكة إليزابيث

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباريات الجولة السابعة، والتي كان من المقرر أن تنطلق غدا السبت، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت رابطة البريميرليغ في بيان: "في اجتماع صباح اليوم، قدمت أندية الدوري الإنجليزي، احترامها لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها في الأمة".



وتابعت: "كدليل على الاحترام، سيتم تأجيل جولة الدوري الإنجليزي الممتاز".

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed. — Premier League (@premierleague) September 9, 2022

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وأوضح ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز: "نود أن نشيد نحن وأنديتنا بخدمة صاحبة الجلالة الطويلة والثابتة لبلدنا. بصفتها ملكتنا الأطول خدمة، فقد كانت مصدر إلهام وتركت خلفها إرثا لا يصدق بعد حياة من التفاني".



وأضاف: "هذا وقت حزين للغاية ليس فقط للأمة، ولكن أيضا لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين أعجبوا بها، نحن نشترك معا مع كل أولئك في الحداد على رحيلها".



ونوهت الرابطة، أنه سيتم تقديم المزيد من التحديثات المتعلقة بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة الحداد، في الوقت المناسب.

المصدر: "وكالات"