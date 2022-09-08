أحداث مؤسفة في مباراة الجزائر والمغرب في نهائي كأس العرب (فيديو)

شهدت مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره المغربي في نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين يوم الخميس، اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين.

وتوج المنتخب الجزائري بكأس العرب بفوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وعقب صافرة النهاية اندلعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي وإداريي منتخبي المغرب والجزائر، كما اقتحمت بعض الجماهير الجزائرية أرضية الملعب لتتسبب في فوضى عارمة.

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المصدر: مواقع التوصل