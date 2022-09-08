منتخب الجزائر يهزم المغرب ويتوج بكأس العرب للناشئين (فيديو)

توج المنتخب الجزائري بكأس العرب لكرة القدم للناشئين لأقل من 17 عاما بفوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 51، بهدف حمل توقيع محمد أرشيدي، وأدرك شحيمة هدف التعادل للجزائر قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للجزائر بنتيجة 4-2.

منتخب المغرب يتقدم..

محمد أرشيدي يسجل أول أهداف النهائي#الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئينpic.twitter.com/L3HrscDUvz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022

عودة الجزائر في الدقيقة 90..

تسديدة صاروخية رائعة من شحيمة تعلن عن هدف التعادل #الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئينpic.twitter.com/dtXHmuGIW9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022

منتخب الجزائر بطلاً لكأس العرب للناشئين بفوزه على منتخب المغرب في النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بين المنتخبين #الجزائر_المغرب#كأس_العرب_للناشئينpic.twitter.com/we84oEe2mO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 8, 2022

وكان منتخب الجزائر تأهل للمباراة النهائية بعد تجاوزه السعودية في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي، علما بأنه تجاوز تونس بنفس الطريقة في الدور ربع النهائي بعدما تعادل المنتخبان 1-1 ثم فاز الخضر 3-1 بركلات الجزاء.

أما المنتخب المغربي، فقد تأهل إلى نهائي البطولة بالفوز 2-0 على مصر في ربع النهائي، ثم بنفس النتيجة على اليمن في نصف النهائي.

المصدر: RT