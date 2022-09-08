 
مباشر

منتخب الجزائر يهزم المغرب ويتوج بكأس العرب للناشئين (فيديو)

الرياضة

منتخب الجزائر يهزم المغرب ويتوج بكأس العرب للناشئين (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trpa

توج المنتخب الجزائري بكأس العرب لكرة القدم للناشئين لأقل من 17 عاما بفوزه على نظيره المغربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي لمباراتهما بالتعادل 1-1.

وتقدم المنتخب المغربي في الدقيقة 51، بهدف حمل توقيع محمد أرشيدي، وأدرك شحيمة هدف التعادل للجزائر قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للجزائر بنتيجة 4-2.

وكان منتخب الجزائر تأهل للمباراة النهائية بعد تجاوزه السعودية في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي، علما بأنه تجاوز تونس بنفس الطريقة في الدور ربع النهائي بعدما تعادل المنتخبان 1-1 ثم فاز الخضر 3-1 بركلات الجزاء.

أما المنتخب المغربي، فقد تأهل إلى نهائي البطولة بالفوز 2-0 على مصر في ربع النهائي، ثم بنفس النتيجة على اليمن في نصف النهائي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا