بالفيديو.. لاعب يركل الكرة في وجه مشجعة

طرد الإنجليزي درو ياروود، لاعب نيويورك ريد بولز الأمريكي، بعدما ركل الكرة بقوة في وجه مشجعة بالمدرجات.

وأشار الحكم المساعد إلى وجود خطأ على ياروود، الأمر الذي أثار غضب اللاعب، ليقوم بركل الكرة بعد صافرة الحكم.

ومن سوء حظ ياروود أن الكرة ارتطمت بقوة بوجه إحدى المشجعات في المدرجات، فيما دخل أحد الأطفال في نوبة بكاء، وفق ما ظهر في مقطع فيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



وسارع اللاعب الإنجليزي بالصعود إلى المدرجات من أجل الاعتذار للمشجعة، لكن صديقها، منعه من ذلك.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لياروود، وذلك في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليضطر فريقه لإكمال الدقائق القليلة المتبقية بـ10 لاعبين.

Dru Yearwood was sent off after he kicked a ball in the stands and injured a couple of fans. He was turned away from consoling them after he jumped into the stands. pic.twitter.com/NC0kf7eesk — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2022

وخسر ريد بولز على أرضه وأمام جماهيره بنتيجة 0-2 من فيلادلفيا يونيون، على ملعب ريد بول أرينا، الأحد، ضمن مباريات المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي MLS.

ونشر النادي بيانا أصدره اللاعب، قدم فيه اعتذاره للمشجعة وعائلتها، جاء فيه: "من صميم قلبي أريد أن أقدم اعتذاري للمشجعة التي سددت الكرة في وجهها خلال المباراة".

Official Statement from New York Red Bulls and Dru Yearwood pic.twitter.com/tgBz4LQcw3 — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) September 4, 2022

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وتابع درو ياروود: "كانت مشاعري مضطربة، وأعترف بأنني خذلت منظومة النادي بأكملها وكل مشجع لفريقنا نيويورك ريد بولز".

وختم: "آمل أن يكون المشجعون بخير، وأن يغفروا لي ما بدر مني".

ويتصدر فيلادلفيا يونيون صدارة جدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي برصيد 60 نقطة، بينما بقي نيويورك ريد بولز في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

المصدر: "وكالات"